Под Краснознаменском полностью выгорела трёхкомнатная квартира

В субботу, 4 февраля, в посёлке Желанное Краснознаменского городского округа произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.

По информации ведомства, возгорание произошло в одноэтажном доме довоенной постройки. В нём полностью выгорела трёхкомнатная квартира. При пожаре никто не пострадал. В тушении приняли участие 14 человек и 3 единицы техники.