Очевидцы: в подъезде жилого дома на ул. Белинского подожгли детскую коляску

В воскресенье, 5 февраля, пожарные потушили горящую детскую коляску на лестничной площадке дома по ул. Белинского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.

Сообщение о возгорании поступило в 00:50. В тушении приняли участие 13 человек и 2 единицы техники.

Очевидцы происшествия утверждают, что это был поджог. По их версии, это не первый случай, когда кто-то таким способом уничтожает коляски, оставленные в подъездах. По сообщению свидетелей, криминалисты провели работы на месте возгорания.