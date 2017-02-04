В Калининграде сотрудники УМВД минутой молчания почтили память погибшего майора полиции Юрьева

Начальник УМВД России по Калининградской области и личный состав управления на утреннем совещании почтили минутой молчания память майора полиции Юрия Юрьева, который погиб 1 февраля при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На совещании была зачитана телеграмма от министра внутренних дел РФ, генерала полиции Владимира Колокольцева. Он выразил соболезнования в связи с гибелью Юрьева от лица руководства и личного состава МВД России.
"В лице Юрьева Юрия Геннадиевича органы внутренних дел Российской Федерации потеряли стойкого, мужественного бойца, защитника граждан, закона и Отечества, – говорится в сообщении министра. – Светлая память боевому товарищу, отдавшему свою жизнь в борьбе с преступностью, навсегда останется в наших сердцах".
Напомним, старший оперуполномоченный Юрий Юрьев погиб
в ночь на 1 февраля в посёлке Большое Исаково, куда он выехал в составе следственно-оперативной группы по сообщению о поджоге автомобиля. В его служебную машину въехала фура, водитель которой отвлёкся на телефон. Преступление, на сообщение о котором он прибыл, было раскрыто
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