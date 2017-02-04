Калининградская полиция раскрыла преступление, на которое выезжал погибший в ДТП майор Юрьев

Калининрадская полиция раскрыла поджог, на сообщение о котором выезжал погибший майор Юрий Юрьев. Об этом информирует пресс-служба УМВД.

Поджог произошёл в ночь с 31 января на 1 февраля в посёлке Большое Исаково. Огонь повредил "Мерседес" 1995 года выпуска, принадлежащий 31-летнему местному жителю.

Коллеги Юрия Юрьева из управления уголовного розыска, воспользовавшись наработками погибшего майора, задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 21-летний ранее судимый безработный, проживающий в Большом Исаково. Установлено, что поджог совершён из хулиганских побуждений – преступник и хозяин автомобиля не были знакомы. Задержанный помещён в изолятор временного содержания. По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, умышленное повреждение чужого имущества путём поджога.