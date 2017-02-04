В Нестерове задержан 43-летний мужчина, перевозивший на такси крупную партию наркотиков (фото, видео)

В ночь со 2 на 3 февраля в Нестерове сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемого в хранении особо крупной партии метамфетамина. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

По данным ведомства, в конце января этого года полицейские получили оперативную информацию о том, что 43-летний ранее судимый житель Гусева причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе оперативных мероприятий мужчину задержали на федеральной трассе Калининград – Нестеров. Подозреваемый ехал на такси в качестве пассажира. Три свёртка мужчина перевозил в целлофановом пакете. Общая масса изъятого наркотика составила 734 грамма.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере". Ему грозит срок лишения свободы до 15 лет. Задержанный помещён в следственный изолятор.