В Зеленоградске начальник почтового отделения подозревается в краже из кассы 212 тыс. рублей

Прокуратура Зеленоградского района проверила соблюдение законодательства при возбуждении уголовного дела о присвоении денежных средств руководителем отделения почты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что основанием для возбуждения дела послужили результаты проверки. Во время неё было установлено, что начальник отделения почтовой связи с января по август 2016 года, используя своё служебное положение, присваивала из кассы почты деньги. Всего было похищено более 212 тысяч рублей.

В связи с этим в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение вверенного имущества". Прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным и обоснованным.