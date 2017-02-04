Полиция задержала 33-летнего калининградца, совершившего не менее 15 краж из автомобилей

В Калининграде задержан 33-летний местный житель по подозрению в совершении как минимум 15 краж из припаркованных автомобилей. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает региональное управление МВД России.

По данным ведомства, мужчина нередко подкарауливал машины родителей, отвозящих детей в школу и детский сад. Он замечал припаркованные автомобили, в которых владельцы оставляли на видном месте ценные вещи, и похищал их через разбитые стекла. На совершение кражи взломщику требовались считанные минуты.

В результате оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался дважды судимый за аналогичные преступления житель Калининграда.

Одним из последних совершённых им преступлений стала кража кошелька с деньгами из автомобиля "Мерседес" на улице Горького. Днём 21 января 40-летний калининградец всего на 15 минут оставил без присмотра свою машину, припаркованную возле дома, а, вернувшись, обнаружил разбитое стекло.

Во избежание подобных случаев сотрудники полиции рекомендуют автовладельцам не оставлять в салоне вещи, способные привлечь внимание злоумышленников.