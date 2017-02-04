Житель Багратионовского района отсудил у страховой компании 50 тыс. рублей за разбитый телефон

В Багратионовском районе мужчина отсудил у страховой компании 50 тысяч рублей за разбитый экран телефона. Об этом Клопс.Ru сообщил истец.

По его словам, при покупке гаджета он оформил страховку. Летом прошлого года телефон упал — у него оказался повреждён экран. Однако добиться страховой выплаты мужчине удалось лишь в декабре. Изначально компания отказалась возмещать ущерб. В итоге сумма выросла с 13 тысяч до 50 тысяч рублей.

"Это московская фирма, и в Калининграде у них есть только сервис. Я отнёс туда телефон, он там месяца два лежал, после чего мне сказали, что это не страховой случай. Сервис отправил в Москву фотографию, и в компании не увидели никаких следов повреждений. Ремонт стоил вообще 8-13 тысяч рублей, но так как мне отказались выплатить эти деньги, я обратился в Общество защиты прав потребителей, а затем в суд. Спустя четыре заседания мы выиграли дело. Компания выплатила мне 51 тысячу рублей", — рассказал Роман.

По его словам, в эту сумму входит ремонт телефона, возмещение морального ущерба и судебных издержек. Жалобу рассматривали в Багратионовском районном суде. Заключительное решение вынесли 20 декабря 2016 года.

"Своим примером я хочу вдохновить людей отстаивать свои права. Наши сограждане уже привыкли, что правосудия не добиться, и молчаливо соглашаются с наглым отказом "уверенного в себе менеджера солидной компании". Я считаю, что пора прекратить махать на всё рукой", — отметил Роман.