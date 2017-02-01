Калининградец после колонии три месяца скрывался от полиции, потому что "устал от пристального внимания"

В Калининграде полицейские задержали 36-летнего жителя посёлка Прибрежный по подозрению в уклонении от административного надзора. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

По данным ведомства, мужчина провёл в местах лишения свободы почти 8 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть человека. В 2014 году он вышел из колонии, но был обязан регулярно отмечаться в отделе полиции.

Однако по данным участковых уполномоченных, калининградец самовольно сменил своё место жительства и в течение трёх месяцев не появлялся в отделе. Когда поднадзорного разыскали, он пояснил, что "устал от пристального внимания полиции".

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений". Ему грозит лишение свободы на срок до года.