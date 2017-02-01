Водителю, нанёсшему травмы сотруднику ГИБДД при попытке скрыться, грозит срок до пяти лет

29-летний житель посёлка Янтарный может лишиться свободы на срок до пяти лет за нанесение травм сотруднику ГИБДД 10 января на Калининградском проспекте в Светлогорске. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

По данным ведомства, инспектор остановил водителя автомобиля "Тойота Ленд Крузер" за нарушение Правил дорожного движения. Проверка показала, что мужчина был пьян. Неожиданно он завёл двигатель и попытался скрыться. Сотрудник ГИБДД ухватился за дверь автомобиля, но водитель только увеличил скорость, в результате чего госавтоинспектор получил телесные повреждения.

Водителю удалось скрыться, но позже оперативники разыскали внедорожник на побережье в посёлке Янтарный. У мужчины также изъяли травматический пистолет, на который не было разрешения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Решается вопрос об избрании меры пресечения.