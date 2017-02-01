В Калининграде ищут очевидцев аварии на ул. Киевской, в которой пострадал 24-летний мужчина

В Калининграде ищут свидетелей аварии, произошедшей на ул. Киевской 6 октября 2016 года, в ходе которой 24-летний мужчина получил травмы. Об этом сообщают родственники пострадавшего.

ДТП случилось в районе дома №30 в 7:35 утра. Женщина за рулем "Рено Клио" сбила мужчину, предположительно, на пешеходном переходе. После этого она отвезла его в больницу и уехала по своим делам, не заявив о происшествии в полицию. В результате аварии мужчина получил серьёзный перелом ноги.

Сейчас, по словам родственников пострадавшего, женщина-водитель утверждает, что авария произошла вне пешеходного перехода. При этом сам пешеход уверяет, что шел по "зебре".

Теперь родственники ищут очевидцев той аварии. Всех, кто стал свидетелем этого ДТП, просят позвонить в полицию по телефонам: 552-511, 552-512, либо родственникам: 8 952-050-07-68.