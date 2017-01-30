В Калининграде разыскивают водителя, сбившего ребёнка на ул. Тельмана

Калининградская госавтоинспекция разыскивает водителя, сбившего ребёнка и покинувшего место ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Инцидент произошёл 27 января 2017 года около 19:00. Водитель неустановленного автомобиля, двигаясь по ул. Тельмана, сбил 11-летнего ребёнка, который получил различные травмы. Автомобилист довёз пострадавшего до дома, после чего скрылся.

По словам ребёнка, автомобиль был кофейного цвета, предположительно марки "Пежо". Всех, кто может обладать информацией о ДТП, просят позвонить в Госавтоинспекцию города по номеру 8 (4012) 552-526 (группа розыска) или в дежурную часть по номеру 552-512.