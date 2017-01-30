15-летняя калининградка, упавшая с восьмого этажа, находится в тяжёлом состоянии

15-летнюю калининградку, которая сорвалась с 8-го этажа в пер. Кутаисском, прооперировали. Девушка находится в тяжёлом состоянии. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.
По данным собеседника издания, знакомого с ситуацией, в день трагедии школьница была дома одна. Мать вернулась домой ближе к вечеру. Войдя в квартиру, она окликнула ребёнка. Девочка ответила: "Я на кухне". После этого она выпала из окна.
Ситуацию прокомментировала начальник департамента семейной политики Министерства социальной политики Калининградской области Маргарита Гагина:
"Семья хорошая, на учёте у нас никаким образом не фигурировала. Девочка — ученица девятого класса одной из калининградских школ, почти круглая отличница".
По данным источника Клопс.Ru, недавно у девушки произошёл конфликт с молодым человеком, в которого она была влюблена. Молодые люди прервали отношения. По словам Гагиной, родители в такой ситуации должны вести себя определённым образом.
"Когда ребёнок находится в подростковом возрасте, нужно уделять больше внимания его состоянию, протягивать руку помощи, если это необходимо, рассказывать о своих жизненных ситуациях, объяснять, что состояние влюблённости проходит, научить переключаться на какие-то положительные вещи и справляться с трудными ситуациями", — заявила чиновница.
В пятницу, 27 января, в пер. Кутаисском в Калининграде с восьмого этажа упала
15-летняя девочка. По другой версии, ребёнка заперли дома — и она попыталась перебраться на соседний балкон. В день трагедии очевидцы сообщали
, что пострадала взрослая женщина.
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