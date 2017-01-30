В Ярославле пошёл под суд калининградец, обвиняемый в кредитном мошенничестве на 13 млн рублей

В Ярославской области пошёл под суд калининградец, которого обвиняют в мошенничестве с автокредитами на 13 миллионов рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

В отношении 42-летнего жителя области возбудили уголовные дела по ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба и в крупном размере), а также ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования, совершённое в особо крупном размере").

"По версии следствия, мужчина предлагал посреднические услуги по приобретению автомобилей иностранного производства, требуя при этом предварительную оплату. На его предложение откликнулись трое ярославцев, которые перевели на расчётные счета обвиняемого денежные средства на общую сумму свыше 1,5 млн рублей. Автомобили потерпевшим так и не были предоставлены", — говорится в сообщении ведомства.

Также с февраля по декабрь 2014 года калининградец, представляясь финансовым директором, брал автокредиты в местном банке. После получения машин он их продавал.



"С целью создания видимости добросовестности своих действий Ларин совершил ряд платежей, однако в полном объёме денежные средства в банк не вернул. В результате преступных действий банку причинён ущерб на общую сумму свыше 12,8 млн рублей", — уточняется в сообщении.

