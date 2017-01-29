Под Гурьевском сгорел автомобиль "Фольксваген Пассат"

В субботу, 28 января, в посёлке Рыбное Гурьевского района полностью выгорел автомобиль "Фольксваген Пассат". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 22:57. Реагирование сил и средств МЧС было своевременным, пострадавших нет. Для тушения привлекался пожарный расчет в составе четырёх человек и одной единицы техники.