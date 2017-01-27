На ул. Дадаева стоит разбитая в ДТП машина без водителя (фото)
Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
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В Калининграде на улице Дадаева стоит разбитая после ДТП "Шкода Рапид". Об этом сообщил корреспондент Клопс.Ru.
Автомобиль находится на проезжей части. У него разбиты бампер, а также лобовое и задние стёкла. На земле рядом с машиной видны красные капли, похожие на кровь. При этом водителя в зоне видимости автомобиля нет. Внутри "Шкоды" находятся детали придорожного ограждения. Судя по месту аварии, после столкновения с забором автомобиль проехал ещё 25 метров. На ручке двери с пассажирской стороны видны следы крови.
Машина стоит на улице без знака аварийной остановки и аварийной сигнализации. Один из очевидцев обратился в полицию. Сотрудники ГИБДД подъехали на место спустя час.
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