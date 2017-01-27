СМИ: поляка, обвиняемого в распространении детской порнографии, нашли в России
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Польские следователи нашли своего соотечественника, которого обвиняют в распространении детской порнографии, на территории России. Об этом сообщает Rp.pl
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Обвинения против Кристофера Поморья выдвинули в 2011 году. Но тогда фигурант дела скрылся от органов следствия. Теперь же Польша запросила выдачу подозреваемого. На родине мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
По данным журналистов, департамент полиции нашёл адрес, место работы и даже номер телефона мужчины ещё в 2009-м. Однако из-за забывчивости сотрудники органов до декабря прошлого года не знали, что у них есть эти данные.
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