Калининградец, подозреваемый в сексуальном насилии над третьеклассником, был судим за кражу, грабёж и разбой
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Житель Калининграда, которого подозревают в сексуальном насилии над десятилетним мальчиком, ранее был судим за кражу, грабёж и разбой. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в силовых структурах региона.
Сейчас мужчина содержится под стражей. Ранее он стал фигурантом уголовного дела по статье за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
41-летнего сотрудника одного из калининградских предприятий задержали
в конце декабря после заявления его знакомой. Женщина утверждает, что он совершил насилие в отношении её ребёнка. При этом мужчина был другом семьи и часто брал мальчика к себе домой.
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