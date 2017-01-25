Калининградец, подозреваемый в сексуальном насилии над третьеклассником, был судим за кражу, грабёж и разбой

Житель Калининграда, которого подозревают в сексуальном насилии над десятилетним мальчиком, ранее был судим за кражу, грабёж и разбой. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в силовых структурах региона.



Сейчас мужчина содержится под стражей. Ранее он стал фигурантом уголовного дела по статье за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.