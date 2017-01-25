В Калининграде неизвестные напали на участников пикета против застройки прибрежной зоны Балтийска (видео)

В среду, 25 января, в Калининграде напали на участников пикета против застройки прибрежной зоны Балтийска. Об этом Клопс.Ru сообщил один из участников, председатель балтийского отделения партии "Яблоко".



Мероприятие проходило около памятника Покорителям Космоса на проспекте Мира. По оценкам Привалова, на него пришли 25 человек. В 10:45 около них появились семеро неизвестных, которые облили присутствующих водой. При этом нападавшие были в масках.



"Руслану Бурганшину — это бывший руководитель местного отделения ЛДПР — вылили на голову ведро воды и ударили по плечу. Будем, конечно, подавать заявление в полицию, сейчас сидим вот с ним", — рассказал политик.



В пресс-службе регионального управления МВД сообщили о двух задержанных. Сейчас в ведомстве проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.