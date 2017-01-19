На перекрёстке ул. Островского и Герцена столкнулись "Мицубиси" и "Крайслер" (видео аварии)

На перекрёстке ул. Островского и Герцена столкнулись Мицубиси и Крайслер

На перекрёстке ул. Островского и Герцена столкнулись Мицубиси и Крайслер

На перекрёстке ул. Островского и Герцена в Калининграде в четверг, 19 января, дорогу не поделили "Мицубиси" и "Крайслер". Кадры аварии попали на видеорегистратор другого автомобилиста, и по видео можно установить, что выезжающий со второстепенной улицы "Крайслер" не уступил дорогу "Мицубиси".



В результате происшествия обе машины получили значительные технические повреждения. Данных о пострадавших в ГИБДД не поступало.



Отметим, вчера на перекрёстке ул. Невского — Краснокаменная произошло аналогичное ДТП. Там одна из машин также не предоставила преимущество другой, результатом чего стала авария.