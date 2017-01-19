На перекрёстке ул. Невского и Краснокаменной столкнулись два автомобиля (видео)

На перекрёстке ул. Невского и Краснокаменной столкнулись два автомобиля
Скриншот видеозаписи
В среду, 18 января, в Калининграде, на перекрёстке улиц Невского и Краснокаменной, столкнулись два автомобиля. Одна из машин — "Пежо", вторая, предположительно, "Мерседес". Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
Авария произошла в 18:40. ДТП попало на камеру видеорегистратора проезжавшей мимо машины. На кадрах видно, как "Мерседес" совершает опасный манёвр перед мусоровозом и "Пежо".
Грузовая машина успевает затормозить, а легковушка врезается в "немца". К счастью, в результате происшествия никто из водителей не пострадал.
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