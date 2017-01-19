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Главная Новости Происшествия

В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту травмирования 40 человек, катавшихся с ледяной горки

09:00
  1055 4
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Серове Свердловской области свыше 40 человек пострадали во время катания на ледяной горке. Об этом сообщает РИА "Новости".
 
По данным издания, с конца декабря по начало января местные жители получили травмы во время посещения "Ледового городка", который расположен возле ДК "Металлургов". По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновному грозит наказание по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
 
Напомним, опасная горка есть и в Калининграде. Глава города Александр Ярошук распорядился засыпать её песком.

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4 комментария Правила комментирования

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пешеходстранствующий
странствующий пешеход #
09:10
если ищут оправдания - значит на 100% решение неверное: простое нежелание искать другого. Проще запретить, чем решить.
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romeo
eo rom #
09:43
Всё верно. Ледовый городок, это, очевидно, специально подготовленное место для катания. И понятно, почему возбудилась прокуратура - не обеспечена безопасность. А в нашем парке это просто накатанный склон, где все катаются на свой страх и риск. Некому предъявлять претензии... 
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Наблюдатель...
... Наблюдатель #
10:23
горка на территории парка. Значит отвечает администрация. Просто могли бы на зиму в этом месте речку настилом накрыть. и всем счастье
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camel898
camel898 #
11:01
Да, отрыли древнюю новость... вот только горка в Серове была "криво" построена для этого сезона местными умельцами... у нас тупо засыпали "конкурента". Кто пойдет за бабки кататься если рядом можно бесплатно?
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