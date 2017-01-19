В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту травмирования 40 человек, катавшихся с ледяной горки
В Серове Свердловской области свыше 40 человек пострадали во время катания на ледяной горке. Об этом сообщает РИА "Новости"
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По данным издания, с конца декабря по начало января местные жители получили травмы во время посещения "Ледового городка", который расположен возле ДК "Металлургов". По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновному грозит наказание по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Напомним, опасная горка есть и в Калининграде. Глава города Александр Ярошук распорядился засыпать
её песком.
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