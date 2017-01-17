"Я сказал её закрыть": Ярошук о горке в Центральном парке
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Засыпать песком горку в Центральном парке Калининграда распорядился глава города в целях безопасности жителей. Об этом Александр Ярошук сообщил журналистам после оперативного совещания во вторник, 17 января.
"Это всё несанкционированные спуски, они ледяные, небезопасные. Поэтому я сказал закрыть эту горку, вообще пересыпать. Там опасно действительно — сразу ручей, не дай бог, что случится серьёзное. Не надо доводить до греха. А везде, где в других местах катаются, — это ответственность родителей", — заявил Ярошук.
Мэр также пояснил, что это горка будет периодически посыпаться песком, если снова заледенеет. При этом Ярошук отметил, что дети могут кататься на платном аттракционе в Центральном парке.
Ранее сообщалось
, что администрация Центрального парка засыпала бесплатную горку из соображений безопасности. В январе прошлого года её тоже засыпали. Тогда глава города распорядился отчистить спуск от песка.
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