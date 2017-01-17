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"Я сказал её закрыть": Ярошук о горке в Центральном парке

Автор: Владимир Аксёнов
10:37
  1639 5
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Засыпать песком горку в Центральном парке Калининграда распорядился глава города в целях безопасности жителей. Об этом Александр Ярошук сообщил журналистам после оперативного совещания во вторник, 17 января.

"Это всё несанкционированные спуски, они ледяные, небезопасные. Поэтому я сказал закрыть эту горку, вообще пересыпать. Там опасно действительно — сразу ручей, не дай бог, что случится серьёзное. Не надо доводить до греха. А везде, где в других местах катаются, — это ответственность родителей", — заявил Ярошук.

Мэр также пояснил, что это горка будет периодически посыпаться песком, если снова заледенеет. При этом Ярошук отметил, что дети могут кататься на платном аттракционе в Центральном парке.

Ранее сообщалось, что администрация Центрального парка засыпала бесплатную горку из соображений безопасности. В январе прошлого года её тоже засыпали. Тогда глава города распорядился отчистить спуск от песка. 

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5 комментариев Правила комментирования

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АлинаМоркунайте
Моркунайте Алина #
10:45
Вместо того что бы сыпать, пересыпать и все такое- надо сделать так что бы она была безопасная. А остальное сплошные отгоыворки, мы на этой горке выросли и никто не покалечился- до сих пор ее помним и детей водим.
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misha.fedorov.2018
misha.fedorov.2018 #
11:09
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svbt2012
svbt2012 #
10:52
ну, из Ниццы виднее, что лучше для наших детей.
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nod
nod #
11:07
Без комментариев
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Павел Женев
Павел Женев #
11:08
Парк муниципальный, следовательно содержится на налоги граждан. Граждане-налогоплательщики желают кататься на горке, следовательно ее необходимо обустроить и сделать безопасной, предоставив бесплатный к ней доступ. Однако все это будет реализовано только в том случае, если граждане, любящие и желающие там кататься, поднимут свои пятые точки и прогуляются коллективно в администрацию парка или в мэрию, где доходчиво этим бессмысленным иждивенцам расскажут о своих правах. К сожалению, в России на сегодняшний день только через давление возможно чего-то добиться.
Но все спустят пар здесь в комментариях.

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