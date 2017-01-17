"Я сказал её закрыть": Ярошук о горке в Центральном парке

Засыпать песком горку в Центральном парке Калининграда распорядился глава города в целях безопасности жителей. Об этом Александр Ярошук сообщил журналистам после оперативного совещания во вторник, 17 января.



"Это всё несанкционированные спуски, они ледяные, небезопасные. Поэтому я сказал закрыть эту горку, вообще пересыпать. Там опасно действительно — сразу ручей, не дай бог, что случится серьёзное. Не надо доводить до греха. А везде, где в других местах катаются, — это ответственность родителей", — заявил Ярошук.



Мэр также пояснил, что это горка будет периодически посыпаться песком, если снова заледенеет. При этом Ярошук отметил, что дети могут кататься на платном аттракционе в Центральном парке.