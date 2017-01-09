"Берегите ваше здоровье": администрация Центрального парка засыпала бесплатную горку

В Калининграде вновь засыпали бесплатную горку в Центральном парке. Дети продолжают кататься по песку. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы в понедельник, 9 декабря.
Корреспонденты отправились в бывший парк Калинина, где не первый год пытаются лишить калининградцев любимого развлечения.
Горожане рассказали, что ещё вчера горка была в нормальном состоянии, а сегодня утром обнаружилось, что её засыпали песком. Несмотря на это, дети продолжают кататься по спускам слева и справа от платного аттракциона. Рядом образовалась невысокая горочка, с которой съезжают малыши.
"Я думаю, что, с одной стороны, это правильно, ведь там и в ручей можно вылететь, и в дерево врезаться. Но лучше вместо этой платной горки, где 50 рублей за один спуск берут, обезопасили бы это место", — сетует одна из мам.
По словам работников платной горки, бесплатную начали засыпать вечером восьмого января, а сегодня утром она оказалась под слоем песка. Объясняют это тем, что недавно пара ребят вылетели на ручей и получили травмы.
"Один ребёнок позвоночник сильно повредил. Мы спуски огородили, но люди всё равно продолжают кататься. Засыпали песком — мы, мол, виноваты, а если кто-то травмируется, то снова на нас кивать будут", — объясняет контролёр, проверяющий билеты и отправляющий посетителей вниз на ватрушках.
В городской администрации подтвердили: горку в Центральном парке полностью засыпали песком в целях безопасности отдыхающих. Обещают, что это временная мера.
"Сейчас она обледенела и очень травмоопасна. Когда выпадет новый снег, можно будет кататься, а мы будем посыпать внизу, это помогает затормозить и избежать травм", — отметил заместитель директора Центрального парка Анатолий Компанеец.
В январе прошлого года в Центральном парке культуры и отдыха снежную горку уже засыпали
песком. Руководство парка объясняло свои действия тем, что кататься с неё небезопасно. Рядом с засыпанной горкой работала платная. Она была огорожена забором.
Калининградцы продолжали кататься. Администрация парка пыталась бороться с "нарушителями" при помощи объявлений, где горожан призывали "не рисковать здоровьем".
Мэр города Александр Ярошук распорядился
очистить горку от песка.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.