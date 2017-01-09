"Берегите ваше здоровье": администрация Центрального парка засыпала бесплатную горку

В Калининграде вновь засыпали бесплатную горку в Центральном парке. Дети продолжают кататься по песку. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы в понедельник, 9 декабря.

Корреспонденты отправились в бывший парк Калинина, где не первый год пытаются лишить калининградцев любимого развлечения.

Горожане рассказали, что ещё вчера горка была в нормальном состоянии, а сегодня утром обнаружилось, что её засыпали песком. Несмотря на это, дети продолжают кататься по спускам слева и справа от платного аттракциона. Рядом образовалась невысокая горочка, с которой съезжают малыши.

"Я думаю, что, с одной стороны, это правильно, ведь там и в ручей можно вылететь, и в дерево врезаться. Но лучше вместо этой платной горки, где 50 рублей за один спуск берут, обезопасили бы это место", — сетует одна из мам.

По словам работников платной горки, бесплатную начали засыпать вечером восьмого января, а сегодня утром она оказалась под слоем песка. Объясняют это тем, что недавно пара ребят вылетели на ручей и получили травмы.

"Один ребёнок позвоночник сильно повредил. Мы спуски огородили, но люди всё равно продолжают кататься. Засыпали песком — мы, мол, виноваты, а если кто-то травмируется, то снова на нас кивать будут", — объясняет контролёр, проверяющий билеты и отправляющий посетителей вниз на ватрушках.



В городской администрации подтвердили: горку в Центральном парке полностью засыпали песком в целях безопасности отдыхающих. Обещают, что это временная мера.

"Сейчас она обледенела и очень травмоопасна. Когда выпадет новый снег, можно будет кататься, а мы будем посыпать внизу, это помогает затормозить и избежать травм", — отметил заместитель директора Центрального парка Анатолий Компанеец.

В январе прошлого года в Центральном парке культуры и отдыха снежную горку уже засыпали песком. Руководство парка объясняло свои действия тем, что кататься с неё небезопасно. Рядом с засыпанной горкой работала платная. Она была огорожена забором.

Калининградцы продолжали кататься. Администрация парка пыталась бороться с "нарушителями" при помощи объявлений, где горожан призывали "не рисковать здоровьем".