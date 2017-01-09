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"Берегите ваше здоровье": администрация Центрального парка засыпала бесплатную горку

Автор: Владимир Аксёнов
16:04
  4837 6
  • Фото Александра Подгорчука
  • Фото Александра Подгорчука
  • Фото Александра Подгорчука
  • Фото Александра Подгорчука
  • Фото Александра Подгорчука
Фото Александра Подгорчука
5 фото
В Калининграде вновь засыпали бесплатную горку в Центральном парке. Дети продолжают кататься по песку. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы в понедельник, 9 декабря.
 
Корреспонденты отправились в бывший парк Калинина, где не первый год пытаются лишить калининградцев любимого развлечения.    
 
Горожане рассказали, что ещё вчера горка была в нормальном состоянии, а сегодня утром обнаружилось, что её засыпали песком. Несмотря на это, дети продолжают кататься по спускам слева и справа от платного аттракциона. Рядом образовалась невысокая горочка, с которой съезжают малыши.
 
"Я думаю, что, с одной стороны, это правильно, ведь там и в ручей можно вылететь, и в дерево врезаться. Но лучше вместо этой платной горки, где 50 рублей за один спуск берут, обезопасили бы это место", — сетует одна из мам.
 
По словам работников платной горки, бесплатную начали засыпать вечером восьмого января, а сегодня утром она оказалась под слоем песка. Объясняют это тем, что недавно пара ребят вылетели на ручей и получили травмы.
 
"Один ребёнок позвоночник сильно повредил. Мы спуски огородили, но люди всё равно продолжают кататься. Засыпали песком — мы, мол, виноваты, а если кто-то травмируется, то снова на нас кивать будут", — объясняет контролёр, проверяющий билеты и отправляющий посетителей вниз на ватрушках.

В городской администрации подтвердили: горку в Центральном парке полностью засыпали песком в целях безопасности отдыхающих. Обещают, что это временная мера.
 
"Сейчас она обледенела и очень травмоопасна. Когда выпадет новый снег, можно будет кататься, а мы будем посыпать внизу, это помогает затормозить и избежать травм", — отметил заместитель директора Центрального парка Анатолий Компанеец.
 
В январе прошлого года в Центральном парке культуры и отдыха снежную горку уже засыпали песком. Руководство парка объясняло свои действия тем, что кататься с неё небезопасно. Рядом с засыпанной горкой работала платная. Она была огорожена забором.
 
Калининградцы продолжали кататься. Администрация парка пыталась бороться с "нарушителями" при помощи объявлений, где горожан призывали "не рисковать здоровьем".
 
Мэр города Александр Ярошук распорядился очистить горку от песка.
 

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6 комментариев Правила комментирования

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pribalt_39 Russia
Russia pribalt_39 #
16:18
Бог милостив, поэтому на улице плюсовая температура.
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НинаВл.
Вл. Нина #
16:24

Зачем бороться с народом?!!!! Нет в Калининграде  горок для детей. А в советское время по всему союзу в парках были огромные бесплатные ледяные морозы у которых из рта начиналась горка или просто большие деревянные горки, которые заливали. И ни у кого даже в мыслях не было сделать детские горки платными. Да, основания для таких горок необходимо делать, затем их заливать, но ведь что-то город и парк должны делать для горожан. а непущать и засыпать песком - это самое простое и убогое решение для скудоумных.
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Anya Ivanova
Anya Ivanova #
16:26
Всё детсво с 1975-1986 и с детьми потом катались на этой горке,и всегда кто-нибудь улетал в речку, и ничего шли мокрые домой и переадевались,а теперь у руководство парка совсем с головой плохо,2-й год её засыпают. Горка была отличная пока внизу всякой хрени ни настроили. Смотрю у людей в послпднеп
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Anya Ivanova
Anya Ivanova #
16:33
Жаль что руководство парка совсем неадекватно,на большее не хватает ума
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Сергей Глухарев
Сергей Глухарев #
18:36
У администрации парка ума не хватило ручей сеткой отгородить,или опять монополию на катание с горки решили поддержать.
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Кирилл Справедливый
Кирилл Справедливый #
18:40
Живу с недавнего времени в "России", так тут есть небольшой лыжный спуск и горка для ватрушек. Имеется подъемник, хочешь - плати
, не хочешь, карабкайся, но бесплатно, всю зиму ухаживают за горкой, снег насыпают, и за саму горку ни копейки не берут, а эти хапуги уже который год детям жизнь портят, мало того, что деньги не за что берут, так ещё и другие горки портят. Сам там все детство катался.
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