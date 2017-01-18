В Калининграде нашли 13-летнего мальчика, пропавшего в понедельник

В среду, 18 января, в Калининграде нашли 13-летнего мальчика, пропавшего утром в понедельник. Об этом Клопс.Ru сообщили в обществе добровольцев поиска пропавших людей "Мама Люда".

По словам родительницы ребёнка, его обнаружили в районе школы № 19, по дороге в которую он пропал два дня назад. Сейчас она вместе с сыном находится в отделении полиции.