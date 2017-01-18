Калининградская полиция ищет 13-летнего мальчика, который пропал 16 января

Калининградская полиция разыскивает пропавшего Владислава Беляева, 2003 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Ребёнок вышел из своего дома на улице Тихоненко в понедельник, 16 января, в 08:00 утра. Он собирался в школу №19. До настоящего времени он не вернулся домой, и его местонахождение не установлено.

Владиславу на вид около 11 лет, его рост 140 см, лицо европейского типа, телосложение среднее, светло-русые волосы и карие глаза. Он был одет в голубые джинсы, чёрную куртку с красными вставками, тёмно-коричневые ботинки и чёрную шапку с разноцветными полосками.

В настоящий момент следственный комитет проводит проверку по факту поступления сообщения о пропаже несовершеннолетнего. Всем гражданам, располагающим информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 552-202, 02, 112.