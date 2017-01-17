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Число жертв крушения "Боинга" под Бишкеком выросло до 38 человек

Источник: ТАСС
10:22
  440 1
  • Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Число погибших при крушении грузового "Боинга" под Бишкеком увеличилось до 38 человек. Об этом со ссылкой на первого вице-премьера Киргизии Мухамметкалыя Абулгазиева сообщает ТАСС.
 
"Сегодня было обнаружено тело еще одного погибшего члена экипажа, таким образом, количество жертв составило 38 человек. Для продолжения поисковых работ необходимо будет передвинуть крупные фрагменты разбившегося самолета", — цитирует издание Абулгазиева.
 
По его словам, поисковые работы на месте крушения будут продолжаться, чтобы там "не осталось тел погибших". Между тем среди тех, кого уже удалось достать, опознали 17 детей.
 
В  МВД страны исключили версию теракта. Эксперты не обнаружили на деталях самолета следов взрывчатых веществ.
 
Турецкий грузовой "Боинг-747" упал на киргизский дачный посёлок, расположенный около столичного аэропорта. Лайнер следовал по маршруту Гонконг — Бишкек — Стамбул. При падении он разрушил 23 жилых дома. В больницы доставили 13 местных жителей.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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misha.fedorov.2018
misha.fedorov.2018 #
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