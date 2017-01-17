Число жертв крушения "Боинга" под Бишкеком выросло до 38 человек

Число погибших при крушении грузового "Боинга" под Бишкеком увеличилось до 38 человек. Об этом со ссылкой на первого вице-премьера Киргизии Мухамметкалыя Абулгазиева сообщает ТАСС
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"Сегодня было обнаружено тело еще одного погибшего члена экипажа, таким образом, количество жертв составило 38 человек. Для продолжения поисковых работ необходимо будет передвинуть крупные фрагменты разбившегося самолета", — цитирует издание Абулгазиева.
По его словам, поисковые работы на месте крушения будут продолжаться, чтобы там "не осталось тел погибших". Между тем среди тех, кого уже удалось достать, опознали 17 детей.
В МВД страны исключили версию теракта. Эксперты не обнаружили на деталях самолета следов взрывчатых веществ.
Турецкий грузовой "Боинг-747" упал
на киргизский дачный посёлок, расположенный около столичного аэропорта. Лайнер следовал по маршруту Гонконг — Бишкек — Стамбул. При падении он разрушил 23 жилых дома. В больницы доставили 13 местных жителей.
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