В Бишкеке при падении "Боинга" на жилые дома погибли более 30 человек

В Бишкеке рухнул самолет "Боинг 747", погибли более 30 человек. По данным "Российской газеты" , ЧП произошло около 04:00 мск в полукилометре от взлётно-посадочной полосы местного аэропорта. Грузовое воздушное судно совершало рейс из Гонконга в Стамбул. В аэропорту столицы Киргизии оно должно было дозаправиться. При посадке самолёт упал на жилые дома, расположенные в близлежащем посёлке.

В числе жертв трагедии есть 28 местных жителей, а также четверо членов экипажа. Информация по погибшим уточняется. Многих из них в момент происшествия спали. Кроме того, известно о восьми пострадавших.

В результате крушения самолёта были разрушены более 15 домов. Пожар на месте катастрофы был локализован. Сейчас на месте работают спасатели.