В Бишкеке при падении "Боинга" на жилые дома погибли более 30 человек
В Бишкеке рухнул самолет "Боинг 747", погибли более 30 человек. По данным "Российской газеты"
, ЧП произошло около 04:00 мск в полукилометре от взлётно-посадочной полосы местного аэропорта. Грузовое воздушное судно совершало рейс из Гонконга в Стамбул. В аэропорту столицы Киргизии оно должно было дозаправиться. При посадке самолёт упал на жилые дома, расположенные в близлежащем посёлке.
В числе жертв трагедии есть 28 местных жителей, а также четверо членов экипажа. Информация по погибшим уточняется. Многих из них в момент происшествия спали. Кроме того, известно о восьми пострадавших.
В результате крушения самолёта были разрушены более 15 домов. Пожар на месте катастрофы был локализован. Сейчас на месте работают спасатели.
Напомним, один из крупных авиакатастроф последнего времени стало падение Ту-154 над Чёрным морем. Тогда погибли
92 человека.
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