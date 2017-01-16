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Главная Новости Происшествия

В Бишкеке при падении "Боинга" на жилые дома погибли более 30 человек

07:12
  2436 0
  • Скриншот сюжета НТВ
Скриншот сюжета НТВ
В Бишкеке рухнул самолет "Боинг 747", погибли более 30 человек. По данным "Российской газеты", ЧП произошло около 04:00 мск в полукилометре от взлётно-посадочной полосы местного аэропорта. Грузовое воздушное судно совершало рейс из Гонконга в Стамбул. В аэропорту столицы Киргизии оно должно было дозаправиться. При посадке самолёт упал на жилые дома, расположенные в близлежащем посёлке.
 
В числе жертв трагедии есть 28 местных жителей, а также четверо членов экипажа. Информация по погибшим уточняется. Многих из них в момент происшествия спали. Кроме того, известно о восьми пострадавших. 
 
В результате крушения самолёта были разрушены более 15 домов. Пожар на месте катастрофы был локализован. Сейчас на месте работают спасатели. 
 
Напомним, один из крупных авиакатастроф последнего времени стало падение Ту-154 над Чёрным морем. Тогда погибли 92 человека. 

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