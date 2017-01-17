Из-за резкого торможения в калининградском автобусе упала 65-летняя пенсионерка

В понедельник, 16 января, в Калининграде пострадала пассажирка рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Авария произошла около 9:40 вблизи одной из остановок на ул. Горького. На подъезде к ней водитель автобуса резко затормозил. В салоне упала 65-летняя женщина. В результате происшествия она получила травмы.