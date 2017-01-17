На перекрёстке проспекта Победы и ул. Красносельской столкнулись два внедорожника (видео)

В Калининграде на перекрёстке проспекта Победы и ул. Красносельской в понедельник, 16 января, столкнулись два внедорожника.
Кадры аварии попали на запись видеорегистратора проезжающей автомобилистки. На них видно, что машина, которая собирается повернуть с проспекта к магазину "Виктория", не уступила дорогу внедорожнику, который следовал по направлению к центру.
В результате небольшого касания автомобилей внедорожник занесло, он врезался в стойку пешеходного светофора, а затем отлетел к автобусной остановкие.
На кадрах также видно, что иномарка чудом не сбила ожидающих зеленый сигнал пешеходов, которые намеревались перейти дорогу.
Впрочем, один из пешеходов все же упал на землю, но, как сообщают очевидцы, травм не получил.
Следует отметить, что из-за ДТП на перекрестке перестали работать светофоры. Автомобилистам следует двигаться, ориентируясь по дорожным знакам.
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