За трое суток в Польше произошло 750 пожаров, 11 человек погибли

За три дня в Польше было зафиксировано 750 пожаров, в результате которых погибли более десятка человек. Об этом сообщает "Радио Польша".

По словам пресс-секретаря Государственной пожарной службы Павла Фронтчака, в большинстве случаев причиной возгорания были неисправные обогреватели или их неправильное использование.

"Самым трагическим днем была пятница, 13 января. В результате 221 пожара погибли 11 человек, а 19 человек получили повреждения", - заявил Фронтчак.

Ранее сообщалось об аномальных морозах, установившихся в Европе. В частности, в Польше из-за переохлаждения с ноября насмерть замёрз 71 человек.