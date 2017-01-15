За трое суток в Польше произошло 750 пожаров, 11 человек погибли

За три дня в Польше было зафиксировано 750 пожаров, в результате которых погибли более десятка человек. Об этом сообщает "Радио Польша".
По словам пресс-секретаря Государственной пожарной службы Павла Фронтчака, в большинстве случаев причиной возгорания были неисправные обогреватели или их неправильное использование.
"Самым трагическим днем была пятница, 13 января. В результате 221 пожара погибли 11 человек, а 19 человек получили повреждения", - заявил Фронтчак.
Ранее сообщалось об аномальных морозах, установившихся в Европе. В частности, в Польше из-за переохлаждения с ноября насмерть замёрз 71 человек.
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