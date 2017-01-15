Под Светлым легковушка сбила дорожный знак и вылетела в кювет (фото)

В субботу, 14 января по дороге на Светлый легковой автомобиль вылетел с дороги и оказался в кювете. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

По их словам, автомобиль сбил дорожный знак, при этом едва не пострадали люди, находившиеся рядом.

"Чуть не сбил мужчину с женщиной, стоявших на обочине, возле своего авто (приехали на кладбище). Все живы, кроме дорожного знака. Водитель, судя по траектории, просто уснул за рулём, хотя говорил, что засмотрелся", - пояснила очевидец Юлия Сергеева.

Аналогичный случай произошёл в воскресенье, 15 января. На трассе Калининград - Черняховск легковой автомобиль не удержался на дороге и оказался в кювете.