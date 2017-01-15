На трассе Калининград - Черняховск легковушка съехала в кювет (фото)

В воскресенье, 15 января, на трассе Калининград - Черняховск легковой автомобиль не удержался на дороге и оказался в кювете. Об этом сообщают очевидцы.

Автомобиль получил технические повреждения, владельцу авто пришлось вызывать эвакуатор. О пострадавших не сообщается. Водители предупреждают о скользкой дороге и просят быть осторожнее.