В связи с гибелью детей в Гусеве на два дня отменены праздничные мероприятия

13 и 14 января в Гусеве отменены все увеселительные мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь местной администрации Сергей Каюков.

Отменены мероприятия, связанные с празднованием старого Нового года. Так, в историко-краеведческом музее Гусева не будут отмечать Васильев день. Решение не касается только спортивных событий - они пройдут по расписанию.