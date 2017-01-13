Пожар в Маяковском, в котором погибли дети, произошёл из-за загоревшегося матраса (фото)

Пожар в посёлке Маяковское, в котором погибли двое малолетних детей, произошёл из-за загоревшихся матраса и постельного белья. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Калининградской области.



"В двухэтажном жилом многоквартирном доме размером 15х30 метров, в трёхкомнатной квартире площадью 45 квадратных метров, в комнате 2х4 метра, произошло загорание матраца и постельных принадлежностей на площади 2 квадратных метра", — говорится в сообщении.



Пожар в двухэтажном доме в 1-м Рабочем переулке начался в пятницу, 13 января, около 9:30. В это время там находилась 21-летняя женщина с двумя детьми. Одному из них было 2,8 года, второму — меньше года. По данным "КП", мать выпрыгнула из окна. Позднее её госпитализировали с многочисленными ожогами. Дети погибли на месте.