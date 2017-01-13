Калининградец украл в сочинской гостинице четыре ноутбука, чтобы закопать их в ближайшем сугробе (видео)

30-летний житель Калининградской области, приехавший в Сочи на заработки, украл из отеля в Красной Поляне четыре ноутбука и сварочный аппарат, а потом закопал их в ближайшем сугробе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.



В начале года в полицию обратились сотрудники гостиницы и сообщили о пропаже имущества. Приехавшие на место полицейские выяснили, что ночью около здания отеля неизвестный мужчина что-то закапывал в снег. Правоохранители проверили указанное место и именно там обнаружили похищенное.



Вскоре мужчину удалось задержать на одной из улиц посёлка. В дежурной части он признался в содеянном, но не смог объяснить мотивы своего поступка.



"Я не знаю, у меня цели никакой не было... Дурь, наверное, в башке, после этого выпитого бухла", — заявил мужчина.

Однако впоследствии выяснилось, что это не единственное преступление, в котором мог быть замешан калининградец. По версии следствия, он похитил у одного из постояльцев соседнего отеля кошелёк с банковскими картами и 10 тысячами рублей.



Сейчас житель региона находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище". Ему грозит до шести лет лишения свободы.