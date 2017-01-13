Калининградец украл в сочинской гостинице четыре ноутбука, чтобы закопать их в ближайшем сугробе (видео)

30-летний житель Калининградской области, приехавший в Сочи на заработки, украл из отеля в Красной Поляне четыре ноутбука и сварочный аппарат, а потом закопал их в ближайшем сугробе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
В начале года в полицию обратились сотрудники гостиницы и сообщили о пропаже имущества. Приехавшие на место полицейские выяснили, что ночью около здания отеля неизвестный мужчина что-то закапывал в снег. Правоохранители проверили указанное место и именно там обнаружили похищенное.
Вскоре мужчину удалось задержать на одной из улиц посёлка. В дежурной части он признался в содеянном, но не смог объяснить мотивы своего поступка.
"Я не знаю, у меня цели никакой не было... Дурь, наверное, в башке, после этого выпитого бухла", — заявил мужчина.
Однако впоследствии выяснилось, что это не единственное преступление, в котором мог быть замешан калининградец. По версии следствия, он похитил у одного из постояльцев соседнего отеля кошелёк с банковскими картами и 10 тысячами рублей.
Сейчас житель региона находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище". Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.