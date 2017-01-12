19-летнему жителю Черняховска грозит до 15 лет за убийство знакомого

В Черняховске завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом сообщает управление СК РФ по Калининградской области.

Информация о преступлении поступила правоохранителям 13 июня 2016 года. В этот день, вечером, обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым около магазина на ул. Дзержинского в Черняховске. Между мужчинами возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, и обвиняемый напал на собутыльника, нанеся ему многочисленные удары ножом в голову, шею и туловище, а также два удара ногой по голове. Потерпевший от полученных травм скончался.

По данным правоохранительных органов, обвиняемый имеет отрицательную характеристику и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.

В настоящее время дело передано в суд. Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.