19-летнему жителю Черняховска грозит до 15 лет за убийство знакомого

В Черняховске завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом сообщает управление СК РФ по Калининградской области.
Информация о преступлении поступила правоохранителям 13 июня 2016 года. В этот день, вечером, обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым около магазина на ул. Дзержинского в Черняховске. Между мужчинами возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, и обвиняемый напал на собутыльника, нанеся ему многочисленные удары ножом в голову, шею и туловище, а также два удара ногой по голове. Потерпевший от полученных травм скончался.
По данным правоохранительных органов, обвиняемый имеет отрицательную характеристику и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.
В настоящее время дело передано в суд. Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.