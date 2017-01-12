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СК возбудил уголовное дело по факту убийства после исчезновения лицеистки Камиллы Мухитдиновой

18:17
  3748 0
  • Фото из архива семьи
Фото из архива семьи
В региональном управлении СК возбудили уголовное дело по факту убийства после исчезновения Камиллы Мухитдиновой. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Ранее в ведомстве начали проверку по факту произошедшего. Ученица лицея № 17 Камилла Мухитдинова пропала по дороге в учебное заведение 20 декабря. Позднее её рюкзак и куртку нашли около Эстакадного моста на ул. Портовой. 
 

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