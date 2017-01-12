Калининградка пожаловалась на насекомое в салате кафе Konigsbacker

Жительница Калининграда обнаружила насекомое в салате в одном из кафе сети Konigsbacker. Об этом девушка сообщила Клопс.Ru.

10 января Ирина обедала в кафе Konigsbacker на проспекте Мира 61. Девушка заказала салат с курицей. Во время еды она заметила на листьях салата что-то черное.



"Я присмотрелась и увидела насекомое. Небольшое такое, напоминает мошек, которые появляются, когда прокисает арбуз. Секунд десять я молча смотрела на всю эту картину. Я была очень удивлена, потому что люблю эту пекарню и регулярно там завтракаю", — рассказала посетительница кафе.



По словам девушки, после того, как она вернула салат сотруднику заведения, ей предложили другую порцию блюда. Однако, продолжить свой обед в кафе Ирина отказалась.

После такого я, конечно, уже не хотела там есть. Требования вернуть деньги я не предъявляла, но вечером я обратилась к руководству через группу кафе "ВКонтакте", а на следующий день заполнила форму на официальном сайте сети.

По словам Ирины, после этого с ней связалась сервис-менеджер, которая порекомендовала девушке написать в кафе официальное обращение. Рассмотреть его пообещали в течение десяти дней. Такое предложение Ирину не удовлетворило.

Фото Ирины О.



"Обращение я уже сделала, и меня удивило, что мне сказали сделать это письменно. От формы же ничего не меняется. Я вижу в этом нежелание решать вопрос и контактировать с потребителем", — заключила она.



Сотрудники сети видят ситуацию по-другому. Управляющая сетью Юлия Морозова заявила, что во время разговора с сервис-менеджером Ирина требовала выплатить ей денежную компенсацию. По словам сотрудницы, подобный случай происходит в кондитерской впервые.

Обычно нам всегда удается решить недопонимание с клиентами мирно. Наш сотрудник предложила девушке презент в виде торта или пирога. Но она отказалась и потребовала заплатить ей. Сколько — она не уточнила, сказав, что руководство должно само определить размер выплаты, и, если он её не устроит, она будет обращаться в СМИ. Тогда мы посоветовали клиентке написать официальную претензию в рамках закона, потому что денежные вопросы мы решаем только письменно.

Ирина в свою очередь утверждает, что презентов ей не предлагали, и считает, что управляющая сети искажает факты. По её словам, речь действительно шла о компенсации, но денежных требований девушка не выдвигала.



"Компенсация бывает в разном виде, но никто мне её не предложил. Даже в кафе мне не вернули деньги за заказ. Если бы я хотела денег, я бы написала претензию и отсудила бы у них эти деньги. Еще бы их к административной ответственности привлекла. Я уже жалею, что обратилась к руководству. Видимо, нужно было сразу же обращаться в Роспотребнадзор. Обидно, когда разочаровываешься в одном из любимых мест", — сказала Ирина.



Девушка уже направила жалобу в федеральное управление Роспотребнадзора. Калининградка надеется, что после её обращения проведут внеплановую проверку сети калининградских кафе.

Фото Ирины О.