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Главная Новости Происшествия

Калининградка пожаловалась на насекомое в салате кафе Konigsbacker

Автор: Виктория Мокрецова
17:12
  2299 4
  • Фото Ирины О.
Фото Ирины О.
Жительница Калининграда обнаружила насекомое в салате в одном из кафе сети Konigsbacker. Об этом девушка сообщила Клопс.Ru.
 
10 января Ирина обедала в кафе Konigsbacker на проспекте Мира 61. Девушка заказала салат с курицей. Во время еды она заметила на листьях салата что-то черное.

"Я присмотрелась и увидела насекомое. Небольшое такое, напоминает мошек, которые появляются, когда прокисает арбуз. Секунд десять я молча смотрела на всю эту картину. Я была очень удивлена, потому что люблю эту пекарню и регулярно там завтракаю", — рассказала посетительница кафе.

По словам девушки, после того, как она вернула салат сотруднику заведения, ей предложили другую порцию блюда. Однако, продолжить свой обед в кафе Ирина отказалась. 
После такого я, конечно, уже не хотела там есть. Требования вернуть деньги я не предъявляла, но вечером я обратилась к руководству через группу кафе "ВКонтакте", а на следующий день заполнила форму на официальном сайте сети.
По словам Ирины, после этого с ней связалась сервис-менеджер, которая порекомендовала девушке написать в кафе официальное обращение. Рассмотреть его пообещали в течение десяти дней. Такое предложение Ирину не удовлетворило.
 
 
Фото Ирины О. 

"Обращение я уже сделала, и меня удивило, что мне сказали сделать это письменно. От формы же ничего не меняется. Я вижу в этом нежелание решать вопрос и контактировать с потребителем", — заключила она.

Сотрудники сети видят ситуацию по-другому. Управляющая сетью Юлия Морозова заявила, что во время разговора с сервис-менеджером Ирина требовала выплатить ей денежную компенсацию. По словам сотрудницы, подобный случай происходит в кондитерской впервые.
Обычно нам всегда удается решить недопонимание с клиентами мирно. Наш сотрудник предложила девушке презент в виде торта или пирога. Но она отказалась и потребовала заплатить ей. Сколько  — она не уточнила, сказав, что руководство должно само определить размер выплаты, и, если он её не устроит, она будет обращаться в СМИ. Тогда мы посоветовали клиентке написать официальную претензию в рамках закона, потому что денежные вопросы мы решаем только письменно.
Ирина в свою очередь утверждает, что презентов ей не предлагали, и считает, что управляющая сети искажает факты. По её словам, речь действительно шла о компенсации, но денежных требований девушка не выдвигала.

"Компенсация бывает в разном виде, но никто мне её не предложил. Даже в кафе мне не вернули деньги за заказ. Если бы я хотела денег, я бы написала претензию и отсудила бы у них эти деньги. Еще бы их к административной ответственности привлекла. Я уже жалею, что обратилась к руководству. Видимо, нужно было сразу же обращаться в Роспотребнадзор. Обидно, когда разочаровываешься в одном из любимых мест", — сказала Ирина.

Девушка уже направила жалобу в федеральное управление Роспотребнадзора. Калининградка надеется, что после её обращения проведут внеплановую проверку сети калининградских кафе.
 
 
Фото Ирины О. 
 
Ранее Клопс.Ru писал о том, на нарушение каких санитарных норм в общепите жалуются калининградцы. Так, в 2014 году местная жительница обнаружила червя в шоколадной конфете, которую купила своему ребенку. С разницей в несколько дней в своей булке нашел гвоздь еще один горожанин. В 2013 году в одной из городских пиццерий посетителю вместе с пиццей также подали червя, а гости популярного буфета пожаловались на волосы в котлете. В 2012 году молокоперерабатывающее предприятие "Пограничник" оштрафовали на 10 тысяч рублей за таракана в кефире, обнаруженного калининградкой. 

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4 комментария Правила комментирования

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GAlex39
GAlex39 #
17:38
Если бы Ира завтракала дома и обнаружила данную мошку в салате мамы и стала бы жаловаться, то получила бы нехилого леща, убрала мошку и кушала бы дальше.
Суть проблемы? Это не ноготь, волос или навозная муха, эту мушку сложно заметить.
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ivanov871
ivanov871 #
18:51
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Иван Иванович
Иван Иванович #
17:46
Не хотела решать вопрос сразу, и ушла. Компенсацию пирогом не захотела, а сумму денег уточнить постеснялась. Дома одумалась и решила угрожать, и "нажаловалась" в СМИ. Зря "Клопс" на такую дешевую интригу повелся. Новость не стоит ни копейки.
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Mvsonde
Mvsonde #
18:00
Правильно Ирина все сделала.  Одумалась или обратилась позже - не важно. Главное - не игнорировать проблему,  иначе в каком бардаке жили,  в таком и будем продолжать жить.  А руководство сети в следующий раз подумает,  стоит ли из в такой ситуации вставать в позу и привлекать к себе  гос.  органы с проверками.  
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