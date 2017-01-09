В десятиградусный мороз два калининградских СНТ остались без электричества из-за обрыва кабеля

В Калининграде в сетях трамвайно-троллейбусного управления 7 января произошло повреждение кабельной линии, что привело к нарушению энергоснабжения двух садовых товариществ. Об этом сообщили в "Янтарьэнерго", отметив, что, так как сети не принадлежат компании, специалисты не могли проводить работы на энергообъекте.



Абонент самостоятельно организовывал работы по ремонту линии, которые продолжались 11 часов — именно столько времени потребители оставались без электричества в установившиеся на праздники морозы.



В "Янтарьэнерго" отметили, что на сегодняшний день в регионе существует 14 территориальных сетевых компаний, которые владеют более 20% распредсетей. В 2017 году компания собирается продолжать консолидировать сетевые активы на базе "Янтарьэнерго".



"Это позволит обеспечить надёжное и качественное электроснабжение потребителей в будущем", — утверждают в пресс-службе.