В десятиградусный мороз два калининградских СНТ остались без электричества из-за обрыва кабеля
В Калининграде в сетях трамвайно-троллейбусного управления 7 января произошло повреждение кабельной линии, что привело к нарушению энергоснабжения двух садовых товариществ. Об этом сообщили в "Янтарьэнерго", отметив, что, так как сети не принадлежат компании, специалисты не могли проводить работы на энергообъекте.
Абонент самостоятельно организовывал работы по ремонту линии, которые продолжались 11 часов — именно столько времени потребители оставались без электричества в установившиеся на праздники морозы.
В "Янтарьэнерго" отметили, что на сегодняшний день в регионе существует 14 территориальных сетевых компаний, которые владеют более 20% распредсетей. В 2017 году компания собирается продолжать консолидировать сетевые активы на базе "Янтарьэнерго".
"Это позволит обеспечить надёжное и качественное электроснабжение потребителей в будущем", — утверждают в пресс-службе.
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