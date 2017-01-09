Под Янтарным на берегу обнаружили авиационную бомбу времен войны (фото)

В Янтарном городском округе, около мыса Песчаный, на берегу обнаружили авиационную бомбу. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области.



"Сообщение об обнаружении ФАП-100 поступило 6 января, в 11:20", — уточнили в ведомстве.



По данным источника Клопс.Ru в экстренных службах региона, снаряд по-прежнему находится на берегу. Вывозить его планируют завтра. Охраняют опасную территорию сотрудники полиции и представители казачьего общества посёлка Янтарного.



"Осветительную бомбу обнаружил местный житель, который гулял около моря. Он позвонил в полицию. Снаряд длиной около 80 сантиметров. Либо он там оказался при обрушении откоса, либо его вынесло из воды", — заявил собеседник издания.