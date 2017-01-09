На трассе Эльблонг–Бранёво польская машина врезалась в сбитого калининградцем лося

В субботу, 7 января, на трассе Эльблонг–Бранёво произошло ДТП с участием двух автомобилей и лося. Об этом сообщает Express Elblag

По информации издания, ДТП произошло в 19:00. Лось выбежал под колёса калининградской машины, возвращавшейся в Гжехотки. От удара животное погибло на месте. В лежащую на дороге тушу лося врезалось ещё одно авто: после столкновения автомобиль перевернулся. Пассажира с травмой руки доставили в больницу.

Как сообщил Клопс.Ru очевидец аварии, сбившая лося калининградская машина очень сильно пострадала: "Продавлена крыша, разбито лобовое стекло, полностью уничтожена торпеда автомобиля, поднят капот, разбиты фары". Водитель и пассажир отделались испугом. Поляк, находившийся за рулём второго автомобиля, тоже не пострадал: "Его машина трижды перевернулась через крышу. Такое можно было видеть только в фильмах! Мы подумали об ужасном. Но водитель родился в рубашке, остался невредим. Машина восстановлению не подлежит".