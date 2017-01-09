В Калининградской области за сутки горели три бани

За прошедшие сутки, 7 января, в Калининграде потушили 7 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области.

Сразу три горевших помешения оказались банями. В Славском городском округе, в посёлке Гастеллово полностью выгорела одноэтажная кирпичная баня, которую тушил расчёт в составе 4 человек и одной единицы техники.

В посёлке Костюковка Правдинского городского округа сгорела крыша на одноэтажной бане. Пожар тушили 8 человек и 2 единицы техники. Спасённых нет.

В посёлке Никитовка Краснознаменского городаского округа в одноэтажной бане сгорела и обрушилась крыша. Возгорание ликвидировал расчёт в составе 8 человек и 2 единиц техники.

Кроме этого, в области горело складское помещение и автомобиль. Также спасатели потушили два возгорания в жилых домах.