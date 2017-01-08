В посёлке Большое Исаково полностью сгорел "Опель"

В воскресенье, 8 января, на улице Банковской в поселке Большое Исаково полностью сгорел автомобиль "Опель Омега". Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калининградской области.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 04.53. Припаркованный "Опель" сгорел полностью. У стоявшего рядом "БМВ" огонь повредил левое крыло, фару и передний бампер.

Для ликвидации пожара привлекался расчёт в составе 4 человек и 1 единицы техники. Пострадавших нет.