На Балтийской косе обрушилась часть стены "шведского форта" (фото)

На Балтийской косе в конце 2016 года произошло обрушение большой части стены исторического укрепление, которое известно многим жителям Калининградской области под названием "шведский форт". Об обрушении Клопс.Ru сообщил заведующий лабораторией прибрежных систем Атлантического отделения Института океанологии имени Ширшова Борис Чубаренко.



Он рассказал, что в поселке Коса Балтийского городского округа, на южном берегу пролива, соединяющего Калининградский залив с Балтийским морем, произошло обрушение части стены форта. Обрушилась также часть потолка, на которой была изображена дата "1869". Эта дата последней достройки укреплений, расположенных на Балтийской косе.



"Это еще один «звоночек», говорящий о плачевном состоянии этого давно признанного аварийным участка берега и подтверждающий нарастание угрозы затопления в штормовую погоду самого поселка Коса, что уже случалось в 2012 и 2013 гг. Принятые тогда постановления губернатора по проведению берегозащитным мероприятий так и не были выполнены из-за постоянной нехватки средств, и сейчас, жители с тревогой ждут каждого следующего шторма", ― сказал Борис Чубаренко.