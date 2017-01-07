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Главная Новости Происшествия

На Балтийской косе обрушилась часть стены "шведского форта" (фото)

13:36
  1992 4
  • Место обрушения. Фото предоставлено Борисом Чубаренко
  • Один из обломков стены. Фото предоставлено Борисом Чубаренко
  • Фото предоставлено Борисом Чубаренко
Место обрушения. Фото предоставлено Борисом Чубаренко
3 фото
На Балтийской косе в конце 2016 года произошло обрушение большой части стены исторического укрепление, которое известно многим жителям Калининградской области под названием "шведский форт". Об обрушении Клопс.Ru сообщил заведующий лабораторией прибрежных систем Атлантического отделения Института океанологии имени Ширшова Борис Чубаренко.

Он рассказал, что в поселке Коса Балтийского городского округа, на южном берегу пролива, соединяющего Калининградский залив с Балтийским морем, произошло обрушение части стены форта. Обрушилась также часть потолка, на которой была изображена дата "1869". Эта дата последней достройки укреплений, расположенных на Балтийской косе.

"Это еще один «звоночек», говорящий о плачевном состоянии этого давно признанного аварийным участка берега и подтверждающий нарастание угрозы затопления в штормовую погоду самого поселка Коса, что уже случалось в 2012 и 2013 гг. Принятые тогда постановления губернатора по проведению берегозащитным мероприятий так и не были выполнены из-за постоянной нехватки средств, и сейчас, жители с тревогой ждут каждого следующего шторма", ― сказал Борис Чубаренко. 

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4 комментария Правила комментирования

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romeo
eo rom #
14:23
А этот объект на балансе области, увы.
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Prist
Prist #
14:39
Давно уже пора принять на вооружение мировую практику - отдачу в частною собственность исторических объектов, за символическую стоимость, с обременением по ремонту, реконструкции, обустройстве и содержании  в надлежащем виде.

Что у нас :

Цуканов, в бытность своего губернаторства, отнял через суд "Башню Врангеля" на ул. Баранова у женщины чп-шницы, которая не один десяток лет там работала (наводила порядок, открывала магазины, кафе, привлекала туристов.) 

А сейчас это никому не нужно, всё закрыто, осыпается и разрушается.

Спрашивается зачем и почему?
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Му-Му Молчаливое
Му-Му Молчаливое #
15:02
Ну на счет " много десятков лет" Вы погорячились, но в основной сути Вы правы.. принцип " Да не достанься ты никому " живее всех живых..
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Prist
Prist #
15:12
Прим. по тексту "не один десяток лет...."
Имелось ввиду временное измерение - более 10-и лет....
Планировалась отдача этого объекта "клубу байкеров".
"Но воз и поныне там." К сожалению........................
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