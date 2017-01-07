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Главная Новости Происшествия

На улице Карла Маркса горел магазин одежды (видео)

12:44
  3804 0
  • Скриншот видеозаписи пожара
Скриншот видеозаписи пожара
В субботу, 7 января, в Калининграде произошёл пожар на улице Карла Маркса. Горел магазин одежды, расположенный на первом этаже трёхэтажного дома. Об этом Клопс.Ru сообщили в МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной службы в 11:44. Ликвидировать пожар удалось уже в 12:25.

Согласно предварительным данным, никто из людей в результате возгорания не пострадал. В ликвидации пожара были задействованы три пожарных расчёта и 10 человек личного состава. Причины возгорания пока не установлены.
 

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