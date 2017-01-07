На улице Карла Маркса горел магазин одежды (видео)

В субботу, 7 января, в Калининграде произошёл пожар на улице Карла Маркса. Горел магазин одежды, расположенный на первом этаже трёхэтажного дома. Об этом Клопс.Ru сообщили в МЧС.



Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной службы в 11:44. Ликвидировать пожар удалось уже в 12:25.



Согласно предварительным данным, никто из людей в результате возгорания не пострадал. В ликвидации пожара были задействованы три пожарных расчёта и 10 человек личного состава. Причины возгорания пока не установлены.