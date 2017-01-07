В субботу под Славском сгорел одноэтажный жилой дом
В субботу, 7 января, в посёлке Верхний бисер Славского городского округа сгорел одноэтажный частный жилой дом. Об этом сообщили в МЧС.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной службы в 03:52. На улице Новой в посёлке горел одноквартирный одноэтажный жилой дом финской постройки.
В результате пожара никто из людей не пострадал. В ликвидации возгорания были задействованы 8 человек личного состава и три единицы техники.
Причины пожара в МЧС не назвали. Дом в результате сгорел полностью.
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