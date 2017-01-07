В районе поселка Куликово из моря достали тонущего ловца янтаря

В пятницу, 6 декабря, в районе посёлка Куликово из моря вытащили ловца янтаря, которого волнами унесло от берега. Об этом сообщают очевидцы.

По их словам, после сильных штормов пятна мусора и водорослей, в которых ловят янтарь, начинает подгонять к берегу.

"Это называется выбросом, — пояснил один из очевидцев. — Сегодня на выбросе в Куликово утянуло человека, и чуть не затянуло в море. Другие ловцы встали в цепочку и вытащили его".

Ещё один из очевидцев, Сергей Каменев, рассказал: "Я видел его синее лицо — подумал всё, кранты...Парни ему чуть рот не разорвали, но язык достали, дышать заставили, набок положили. Девчонки наверху на обрыве скорую вызвали. Будет жить человек. Мужчинам респект!".

Мужчины также рассказали, что два часа до этого случая в море почти на полтора километра затянуло еще одного ловца.