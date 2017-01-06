В Калининграде сошли с рельсов цистерны грузового поезда (фото)

В пятницу, 6 января, на территории Калининградского торгового порта у железнодорожного состава две цистерны сошли с рельсов. Об этом сообщили очевидцы.

По данным пресс-службы КЖД, инцидент произошел в 16:38. Состав двигался по передаточным путям. При совершении маневра две цистерны опрокинулись.

Как сообщается, цистерны были пустыми и опасности не представляют. На данный момент навстречу составу выдвинулся восстановительный поезд.