С 1 января на дорогах области пострадали шесть пешеходов и один погиб

С 1 января в Калининградской области зарегистрировано семь аварий, в которых шесть пешеходов пострадали один погиб. Об этом сообщает региональное УМВД России.

ДТП со смертельным исходом произошло 1 января около 19:40 на 12-м километре автодороги Полесск-Большаково. Водитель неустановленного автомобиля на прямом участке сбил пешехода и скрылся с места аварии. Женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель объявлен в розыск.

В этот же день на улице Островского в Калининграде водитель автомобиля "Форд" сбил пенсионера, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. 67-летний мужчина получил телесные повреждения.

Около 20:55 на улице Шевченко в Калининграде водитель автомобиля "Рено" совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу. 22-летний пешеход получил травмы.

Ещё одного пешехода сбил водитель автомобиля "Фольксваген Пассат". Инцидент произошел в 22.10 на 12-м километре автодороги Борское - Гвардейск-Истровка. 36-летнего мужчина получил ранения.

2 января около 17.30 на 16-м километре автодороги Щукино-Жилино-Лунино-Весново водитель автомобиля "Пежо" совершил наезд на выбежавшего на центр дороги 14-летнего пешехода. Подросток госпитализирован.

На следующий день, 3 января, около 09.50 на улице Камской в Калининграде водитель автомобиля "Тойота" совершила наезд на 53-летнего пешехода, который получи телесные повреждения.

4 января Около 18:10 на автодороге Калининград – Балтийск на улице Советской в посёлке Взморье водитель автомобиля "Фольксваген" совершил наезд на 15-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда девушка госпитализирована.